Hakkında soruşturma başlatılan Eylül Öztürk açıklama yaptı! "Sona yaklaşıyoruz!"

Fenomen Eylül Öztürk konuyla ilgili şu açıklamaları yaptı: "Evet şu anda bana geldikleri kesinleşti anladığım kadarıyla. Ben buradan bunu anlıyorum. Demek ki soruşturmaya veya incelemeye dahil olduk. Bu beni çok mutlu etti. Demek ki sona yaklaşıyoruz. Hep bir belirsizlik vardı. Ama ben zaten yurt dışındayım, o nasıl olacak anlamadım. Neyse bunu avukatıma sorayım"