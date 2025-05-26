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        Haberler Spor Futbol Spor Toto 2. Lig Hakkı Türker resmen Bursaspor'da! - Futbol Haberleri

        Hakkı Türker resmen Bursaspor'da!

        Menemen FK'dan transfer edilen Bursalı orta saha oyuncusu Hakkı Türker, resmi olarak Bursaspor'a imza attı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 26.05.2025 - 23:40 Güncelleme: 26.05.2025 - 23:40
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        Bursaspor'a orta saha takviyesi!
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        Bursaspor, uzun süredir transfer gündeminde yer alan Hakkı Türker ile resmi sözleşme imzaladığını açıkladı. 25 yaşındaki orta saha oyuncusu, kulübü Menemen FK ile sözleşmesi devam etmesine rağmen büyük fedakârlık yaparak yeşil-beyazlı formayı giymeyi tercih etti.

        33 MAÇTA 9 GOL, 17 ASİST

        Bursa doğumlu olan ve 1.85 cm boyundaki Hakkı Türker, bu sezon Nesine 2. Lig'de Menemen FK formasıyla çıktığı 33 maçta 9 gol, 17 asist üreterek dikkatleri üzerine çekti.

        Futbola Arabayatağı altyapısında başlayan Hakkı, ardından Nilüferspor ve Zaferspor formaları giydi. Profesyonel kariyerinde ise Erokspor, Tekirdağspor, Adanaspor ve Menemen FK gibi kulüplerde görev yaptı.

        Bursaspor Kulübü, "Kulübümüz, profesyonel futbolcu Hakkı Türker ile sözleşme imzalamıştır. Oyuncumuza formamız altında başarılar dileriz" mesajıyla transferi duyurdu.

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