3 bin 423 hakim ve savcı atama tam listesi belli oldu! İşte Hakim ve savcı görev yerleri sorgulama
Hakimler ve Savcılar Kurulunu 2023 Yılı Adli ve İdari Yargı Kararnamesi ile hakim ve savcı atama tam listesi araştırılıyor. Kararnameye göre 3 bin 36'sı adli ve 387'si idari yargı olmak üzere toplamda 3426 hakim ve savcının görev yerlerinde değişiklik yapıldı. İşte 2023 Adli ve İdari Yargı Kararnamesi hakim ve savcı atama sorgulama ekranı ile yeni görev yerleri tam listesi.
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Hakim ve savcı yeni görev yerleri listesi, Hakimler ve Savcılar Kurulunun 2023 Yılı Adli ve İdari Yargı Kararnamesinin yayınlanmasıyla birlikte belli oldu. 3 bin 423 hakim ve savcının yeri değişirken Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Ülkemize ve yargı teşkilatımıza hayırlı olsun." ifadelerini kullandı. İşte 2023 Hakimler ve Savcılar Kurulunu 2023 Yılı Adli ve İdari Yargı Kararnamesi hakim ve savcı atama tam listesi..
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HSK'DAN RESMİ AÇIKLAMA!
"Hâkimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesi tarafından, Adli ve İdari Yargı 2023 Yılı Ana Kararnamelerine ilişkin çalışmalar, 17 Temmuz 2023 tarihi itibarıyla tamamlanarak karara bağlanmıştır.
Kararname sonrası adlî ve idari yargıda boş kalan kadrolara kura kararnamesi ile atamalar yapılacaktır. Eşi aday olan meslektaşlarımızın eş durumuna bağlı atamaları kura kararnamesinden sonra yapılacaktır.
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Kararname ile atananlardan yeniden inceleme talebinde bulunmak isteyen meslektaşlarımızın, durumlarının bir an önce kesinleştirilmesini sağlamak amacıyla tebligat yapılmasını beklemeksizin, taleplerini en geç 20 Temmuz 2023 Perşembe günü mesai bitimine kadar UYAP personel ekranından “Hâkim Savcı Atanma Talep Formu” başlığı altında yer alan açıklama kısmını doldurmak suretiyle göndermeleri gerekmektedir.
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Meslektaşlarımızın ayrıca fiziki dilekçe göndermelerine gerek bulunmamaktadır. (Görev mahallinde bulunmayanların bulundukları yerlerdeki adliyeler aracılığıyla mutlaka UYAP üzerinden göndermeleri gerekmektedir.)
Meslektaşlarımızın yeniden inceleme talepleri Kararname Bürosuna ulaştıktan sonra, atanma talep formlarının ulaştığına ilişkin bilgi, ilgililere 24 saat içinde formda bildirdikleri telefon numaralarına mesaj yoluyla bildirilecektir.
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Kararname ile ataması yapılmayan meslektaşlarımızın, yeniden inceleme hakları bulunmamaktadır.
Meslektaşlarımızın müstemir yetki taleplerinin alınmasına ilişkin ilan, kararnamenin yeniden inceleme talepleri sonuçlandıktan sonra ayrıca yapılacaktır.
Ataması yapılan meslektaşlarımıza yeni görev yerlerinde başarılar diler, kararnamelerin meslektaşlarımıza, ailelerine, yargı teşkilatımıza ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ederiz.
Saygıyla duyurulur."
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HAKİM VE SAVCI ATAMA SONUCU TAM LİSTESİ
İzmir Cumhuriyet Başsavcısı İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Fahri Mutlu Tosun, Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Hatay Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Ataman, Hatay Cumhuriyet Başsavcısı Trabzon Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Çelikkol, Trabzon Cumhuriyet Başsavcısı Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcısı Sedat Çelik, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcısı Tarsus Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Murat Tiryaki, Niğde Cumhuriyet Başsavcısı Adıyaman Cumhuriyet Başsavcısı Ufuk Mustafa Süren,
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Adıyaman Cumhuriyet Başsavcısı Boğazlıyan Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Şahin, Van Cumhuriyet Başsavcısı Niğde Cumhuriyet Başsavcısı Harun Karahan, Aydın Cumhuriyet Başsavcısı Manisa Cumhuriyet Başsavcısı Ali Ulvi Yılmaz, Manisa Cumhuriyet Başsavcısı Aydın Cumhuriyet Başsavcısı Kurtca Eker, Aydın Cumhuriyet Başsavcısı Isparta Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Akbulut, Isparta Cumhuriyet Başsavcısı Mardin Cumhuriyet Başsavcısı Aydın Turhan, Uşak Cumhuriyet Başsavcısı Giresun Cumhuriyet Başsavcısı Serdar Durmuş,
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Giresun Cumhuriyet Başsavcısı Konya Ereğli Cumhuriyet Başsavcısı Zeynel Abidin Akkiraz, Ağrı Cumhuriyet Başsavcısı Hopa Cumhuriyet Başsavcısı Adem Çalış, Malatya Cumhuriyet Başsavcısı Malatya BAM Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Mete, Elazığ Cumhuriyet Başsavcısı Çarşamba Cumhuriyet Başsavcısı Aşkın Yeğin, Muş Cumhuriyet Başsavcısı Çubuk Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Kantar, Şırnak Cumhuriyet Başsavcısı Akçaabat Cumhuriyet Başsavcısı Hayrullah Şahin, Bingöl Cumhuriyet Başsavcısı Alaşehir Cumhuriyet Başsavcısı Abdullah Sert oldu.