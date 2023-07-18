Hakim ve savcı yeni görev yerleri listesi, Hakimler ve Savcılar Kurulunun 2023 Yılı Adli ve İdari Yargı Kararnamesinin yayınlanmasıyla birlikte belli oldu. 3 bin 423 hakim ve savcının yeri değişirken Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Ülkemize ve yargı teşkilatımıza hayırlı olsun." ifadelerini kullandı. İşte 2023 Hakimler ve Savcılar Kurulunu 2023 Yılı Adli ve İdari Yargı Kararnamesi hakim ve savcı atama tam listesi..