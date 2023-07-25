Hakim ve savcı kura çekimi gerçekleştirilen törenle sona erdi. Düzenlenen kura çekimi ile Adli Yargı Hâkim ve Cumhuriyet Savcıları ile İdari Yargı Hâkimleri'nin görev yerleri belirlendi. Hakim ve savcı kura çekiminin ardından isim listesi sorgulama işlemleri yapılmaya başlandı. Peki, "Hakim ve savcı kura sonuçları nasıl, nereden öğrenilir?" İşte hakim ve savcı kura sonuçları...