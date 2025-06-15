Hakan Çalhanoğlu'nun babasından flaş paylaşım!

Inter forması giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun adı son günlerde Galatasaray ile anılmaya başlarken, yıldız ismin babası Hüseyin Çalhanoğlu'ndan dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Sosyal medya hesabından oğlunun fotoğraflarını paylaşan Hüseyin Çalhanoğlu, paylaşıma "İnşallah bir gün Galatasarayımıza gelirsin" notunu düştü. Bu mesaj, Galatasaray taraftarlarını heyecanlandırırken, Çalhanoğlu ailesinin sarı-kırmızılı kulübe olan ilgisini bir kez daha gözler önüne serdi.

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