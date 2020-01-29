29 OCAK 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
İtalya Kupası çeyrek finalinde dün Torino ile oynanan maçta son bölümde oyuna girip attığı 2 golle Milan'a turu getiren Hakan Çalhanoğlu önemli açıklamalarda bulundu. TRT Spor'a konuşan 25 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe'nin transfer gündeminde bulunan takım arkadaşı Ricardo Rodriguez ile ilgili "Rodriguez, bana Fenerbahçe'yi sordu. Fenerbahçe için benimle ve Kjaer ile sık sık konuştu. Çok sıcak baktı Fenerbahçe'ye. Gelmeyi çok istiyordu ancak duyduğum kadarıyla olmadı. Ricardo Rodriguez'e Türkiye'den bahsettim. Bizim insanlarımızın ne kadar sıcak olduğunu anlattım. Bu transferi çok istiyordu. Maalesef olmadı ama çok istemişti. Herhangi bir sakatlığı yok, bizimle çalışıyor" ifadelerini kullandı.
"ZLATAN, İBRAHİM TATLISES'İ SEVİYOR"
Çalhanoğlu, Zlatan Ibrahimovic ile arkadaşlığı ile ilgili şunları söyledi: "Ibrahimovic, saha dışında da arkadaşlığım var desem kimse inanmayacak ama var. Arada sırada beni kahve içmeye çağırıyor. Türkçe bazı kelimeler de biliyor. Türkçe şarkılar da dinliyor. İbrahim Tatlıses'i çok seviyor."
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