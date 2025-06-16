Hakan Çalhanoğlu Galatasaray için gemileri yaktı!
Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Hakan Çalhanoğlu gemileri yaktı! Milli yıldız sarı-kırmızılı kulübe gelmek için fedakarlık yapmaya da hazır.
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Transferin hareketli takımı Galatasaray’da Hakan Çalhanoğlu ateşi yandı.
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Galatasaray Başkanı Dursun Aydın Özbek’le bayramlaşmak için telefon görüşmesi gerçekleştiren milli futbolcunun transferi de masaya yatırıldı.
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Inter’de takımın tecrübeli oyuncularının bir bölümü Inzaghi’den sonra düşük profilli Chivu’nun teknik direktörlüğe getirilmesinden rahatsız.
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Hakan Çalhanoğlu da bu isimler arasında ve takımdan ayrılmaya sıcak bakıyor.
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Diğer yandan 300 milyon Euro seviyesinde mali soruşturma geçiren Inter de yeniden yapılanmaya gitmeye hazırlanıyor.
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Inter Hakan’ı 30-40 milyon Euro bandında bir bonservis bedeliyle göndermeye razı.
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Galatasaray ise Victor Osimhen’in durumu belli olmadan bonservisli oyuncu almayı düşünmüyor.
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Diğer yandan Hakan Çalhanoğlu çocukluk hayali olan Galatasaray’a gelmek için gemileri yakmış durumda.
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Görüşmelerde 10 numaralı formayı isteyen milli yıldız, Leroy Sane’ye verilmesi sonrasında ufak bir kırgınlık da yaşamış durumda.
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Hakan Galatasaray için bu yazı ‘Ya şimdi ya hiç’ olarak değerlendiriyor ve gelmek için fedakarlık yapmaya da hazır.
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Oyuncunun babası da Galatasaray paylaşımı yaparken Hakan’ın imza parası dahil yıllık 10 milyon Euro’ya tamam dediği öğrenildi.