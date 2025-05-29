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        Haberler Magazin Hailey Bieber, güzellik markasını 1 milyar dolara sattı - Magazin haberleri

        Hailey Bieber, güzellik markasını 1 milyar dolara sattı

        Bir süredir özel hayatıyla gündemde olan Hailey Bieber, bu kez iş dünyasındaki başarısıyla öne çıktı. Ünlü model, kurucusu olduğu güzellik markasını 1 milyar dolara sattı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.05.2025 - 09:00 Güncelleme: 29.05.2025 - 09:00
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        Markasını 1 milyar dolara sattı
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        Bir süredir eşi Justin Bieber ile yaşadığı sorunlarla gündeme gelen ünlü model Hailey Bieber, bu kez iş dünyasındaki büyük bir hamlesiyle adından söz ettirdi. Bieber’ın kurucusu olduğu makyaj ve cilt bakım markasını, 1 milyar dolarlık (Yaklaşık 39 milyar lira) bir anlaşmayla satıldı.

        Hailey Bieber, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; "Şirketler; çarşamba günü ortak bir açıklamayla, güzellik markamı 1 milyar dolara satın alınması konusunda anlaşmaya vardıklarını duyurdu" ifadelerini kullandı.

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        Model, satış sonrası verdiği röportajda ise şu sözleri dile getirdi; "Kurucuları destekliyorlar, onların vizyonunu ileriye taşımak istiyorlar ve arkalarında duruyorlar. Şu anki durumumuz bu ve ben bir sonraki adıma geçmeye hazırım."

        Hailey Bieber’ın 2022'de kurduğu bu markayı, kısa sürede geniş bir kullanıcı kitlesine ulaşarak güzellik sektöründe dikkat çeken markalardan biri haline gelmişti.

        Fotoğraflar: Avalon, Shutterstock

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