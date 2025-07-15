Hailey Bieber'dan 'Kuzey Tekinoğlu' paylaşımı
Hailey Bieber, sosyal medyada Kıvanç Tatlıtuğ'un canlandırdığı 'Kuzey Tekinoğlu' karakterinin fotoğrafını; "En sevdı̇ğı̇nı̇z lı̇plı̇ner'ı kaybettı̇kten sonra hayat" notuyla paylaştı
ABD'li model Hailey Bieber, 55 milyon takipçisinin yer aldığı sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.
Hailey Bieber, günlük olarak aktif kullandığı hesabından, Kıvanç Tatlıtuğ'un 'Kuzey Tekinoğlu' karakterini "En sevdı̇ğı̇nı̇z lı̇plı̇ner'ı kaybettı̇kten sonra hayat" ifadeleriyle yayımladı.
Kıvanç Tatlıtuğ'un yanı sıra; Öykü Karayel ve Buğra Gülsoy gibi ünlü isimlerin yer aldığı 'Kuzey Güney' adlı dizi, 2011 - 2013 yılları arasında ekrana gelmişti.