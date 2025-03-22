Haftanın Kitapları

BORGIALAR

(Paul Strathern)



Paul Strathern, Borgialar'da, bir hanedanın yükselişini ve çöküşünü belgeler, mektuplar ve çağdaş tanıkların gözünden anlatıyor. Ailenin papalık tahtına nasıl ulaştığını, nasıl bir gölge hükümdarlık kurduğunu ve nihayetinde tarihin en yozlaşmış ailelerinden biri olarak anıldığını ortaya koyuyor. Borgialar gerçekten de şeytani bir hanedan mıydı? Suikastlar, skandallar ve ahlaksızlıklarla örülü bir aile mi, yoksa içinde bulundukları dönemin acımasız siyasetinin kurbanları mıydılar? Borgiaların Medicilerle ve Leonardo Da Vinci ile nasıl bir ilişkisi vardı? Strathern bütün bu soruları Borgia ailesini kendi dönemleri içinde ve onların gelişmesini sağlayan dünyayla birlikte yorumlayarak, bu etkili hanedanın hikâyesini daha önce hiç olmadığı kadar iyi anlatırken tarih ile efsane arasındaki perdeyi aralayarak okuyucuyu Rönesans İtalyası’nın karmaşık dünyasına çekiyor. Kronik Kitap'tan çıkan Borgialar, sizi Vatikan’ın karanlık koridorlarında ihanetin ve ihtirasın izini sürmeye davet ediyor.