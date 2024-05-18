Haftanın Kitapları

KAPA ÇENENİ VE İŞİNE BAK

(Dan Lyons)



Gazeteci Dan Lyons, neden konuşmadan duramadığımızın ardındaki bilimi ve kültürü anlamak için dünyanın dört bir yanındaki iletişim uzmanları, nörobilimciler, psikiyatristler ve Silikon Vadisi yönetici koçlarıyla konuşarak tüm dünyada çok satan bu rehberi hazırlıyor.S esimizi yükseltmemize yardımcı olmak için tasarlanmış koca bir sektör, nasıl daha iyi konuşacağımız konusunda bize koçluk yapmak için can atan uzmanlar var ama kimse bize bir süreliğine nasıl susacağımızı öğretmiyor. Şimdi susmak zamanı... Kapa Çeneni ve İşine Bak Destek Yayınları etiketiyle raflardaki yerini aldı!