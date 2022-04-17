Günün yorgunluğunu atmak için televizyon izlemeyi tercih eden vatandaşlar tarafından 17 Nisan TV yayın akışı araştırılmaya başladı. Dizi, film, program ve haber bültenleri bu akşam yeni bölümleriyle izleyicisiyle buluşuyor. 17 Nisan Pazar akşamı; Adı Sevgi, Teşkilat, Yargı dizileri ve Survivor All Star 2022 yarışması yeni bölümleriyle ekrana geliyor. 17 Nisan Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 yayın akışı şöyle;