Hafta sonu hava nasıl olacak? 31 Mayıs-1 Haziran 2025 İstanbul, Ankara, İzmir ve il il hava durumu
Hafta sonunun gelmesiyle vatandaşlar, 31 Mayıs-1 Haziran tarihlerinde yurt genelinde hava durumunun nasıl olacağını merak ediyor. Mayıs ayının son günlerinde etkisini sürdüren yağışlı hava, birçok bölgede günlük planları etkilerken, gözler Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden gelen son tahminlere çevrildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Uzmanı Cengiz Çelik, hafta sonuna dair önemli açıklamalarda bulundu. Peki, İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer şehirlerde hafta sonu hava durumu nasıl olacak? İşte, 31 Mayıs Cumartesi ve 1 Haziran Pazar gününe ilişkin hava tahminleri...
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Hafta sonu hava durumu araştırılıyor. Bu aralar Mayıs yağmurlarından geçen Türkiye'de bu hafta sonu da yer yer yağış bekleniyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, hafta sonu beklenen hava durumuna ilişkin değerlendirmede bulundu. Peki, 31 Mayıs-1 Haziran hafta sonunda İstanbul, İzmir, Ankara ve Türkiye genelinde hava nasıl olacak? İşte, detaylar...
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31 MAYIS - 1 HAZİRAN 2025 CUMARTESİ PAZAR ANKARA'DA HAVA NASIL OLACAK?
Ankara'da, yarın ve hafta sonu gök gürültülü sağanak beklendiğini ifade eden Çelik, "Özellikle cumartesi Ankara genelinde yer yer kuvvetli gök gürültülü sağanak etkili olacak." dedi.
Çelik, Ankara'da en yüksek hava sıcaklıklarının 19 ila 20 derece olduğunu, gelecek hafta ortasına doğru sıcaklığın 25 derecenin üzerine çıkacağını aktardı.
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31 MAYIS - 1 HAZİRAN 2025 CUMARTESİ PAZAR İZMİR'DE HAVA NASIL OLACAK?
Çelik, İzmir'de ise havanın çoğunlukla parçalı bulutlu olduğunu, cumartesi kısa süreli gök gürültülü sağanak beklendiğini, en yüksek sıcaklığın 28 ila 30 derece civarında seyredeceğini ifade etti.
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31 MAYIS - 1 HAZİRAN 2025 CUMARTESİ PAZAR İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK?
Cengiz Çelik, İstanbul'da havanın çoğunlukla parçalı çok bulutlu olacağını, cumartesi ve pazar ise kısa süreli yağış geçişleri beklendiğini söyledi.
İstanbul'da en yüksek sıcaklığın 22 ila 23 derece olduğunu dile getiren Çelik, sıcaklığın gelecek hafta itibarıyla kademeli artacağını ifade etti.
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31 MAYIS - 1 HAZİRAN 2025 CUMARTESİ PAZAR TÜRKİYE GENELİNDE HAVA NASIL OLACAK?
Çelik, yarın ve hafta sonu etkili olması beklenen serin ve yağışlı sistemin, Güneydoğu Anadolu Bölgesi dışında tüm yurtta görüleceğini söyledi.
Yağışların genel olarak gök gürültülü sağanak şeklinde ve çoğunlukla öğle saatlerinden sonra gerçekleşeceğini belirten Çelik, "Yağış, Göller Yöresi, İç Anadolu Bölgesi ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yarın ve hafta sonu yer yer kuvvetli olacak." dedi.
Hafta başından itibaren yağışlı sistemin doğuya hareket edeceğini belirten Çelik, pazartesi iç ve doğu bölgelerde yağış görüleceğini, salı ve çarşamba ise sistemin sadece doğu bölgelere yağış bıraktıktan sonra yurdu terk edeceğini bildirdi.