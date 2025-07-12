İstanbul’da yağmursuz 41. gün ve İstanbul gibi Marmara, Ege, Akdeniz ve İç Anadolu ile Güneydoğu Anadolu’da çoğu şehirde 1.5 aydır yağmur yağmıyor. Hava sıcaklıkları biraz azalsa da yine 30-32°C civarında seyredecek. Hafta sonu Marmara’da hava rüzgarlı olacak. Kuzey ve kuzeybatı yönlerden esen rüzgar, öğlen saatleri orta kuvveti aşarak yer yer kısa süreli fırtınaya dönüşebilir. Deniz üzerinde de rüzgarlı hava nedeniyle dalgalar ve deniz akıntıları yüzmeye gidenler için riskli olabilir.

Balıkesir, Manisa ve İzmir hafta sonu kuvvetli rüzgarlı 2 gün geçirecek. Orman yangınlarının yine büyük risk oluşturacağı 2 güne giriyoruz. Balıkesir çevreleri rüzgarın en kuvvetli eseceği alan olacak görünüyor.