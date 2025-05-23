Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem İnfo Grafik Hafta sonu çalışma oranı

        Hafta sonu çalışmada AB ülkeleri arasında Türkiye ikinci sırada

        Avrupa İstatistik Ofisi'nin (Eurostat) verilerine göre Türkiye hafta sonu mesaisinde AB ülkeleri arasında Karadağ'ın ardından ikinci sırada. Ancak Karadağ'ın yüzde 55'lik verisi 2020 yılına ait. Güncel 2023 yılı verilerine göre ise Türkiye yüzde 43.4'lük oranla AB ülkeleri arasında ilk sırada. Önemli bir detay ise yıllar içerisinde Türkiye'de hafta sonu çalışma oranı giderek azaldı. 2014 yılında hafta sonu çalışma oranı yüzde 61.4 iken, 2021 yılına kadar her yıl azalarak yüzde 42.3'e geriledi. 2023 yılına gelindiğinde ise yüzde 1.1'lik bir artışla 43.4 oldu

        Giriş: 23.05.2025 - 16:07 Güncelleme: 23.05.2025 - 16:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        #Hafta sonu çalışma

        BAKMADAN GEÇME

        Schengen reddinde Danimarka birinci
        Schengen reddinde Danimarka birinci
        Dünyanın en büyük denizaltı filoları
        Dünyanın en büyük denizaltı filoları
        Tarihin en çok okunan kitapları
        Tarihin en çok okunan kitapları
        Yasadışı fildişi ticareti
        Yasadışı fildişi ticareti
        Mutluluğumuza ne oluyor?
        Mutluluğumuza ne oluyor?
        Türkiye’de gençlik
        Türkiye’de gençlik
        2025’in en çok kazanan 10 sporcusu
        2025’in en çok kazanan 10 sporcusu
        Nisan konut satış rakamları
        Nisan konut satış rakamları
        Gıda enflasyonu
        Gıda enflasyonu
        2024’te en fazla para basan ülkeler
        2024’te en fazla para basan ülkeler
        Türkiye’nin doğum istatistikleri
        Türkiye’nin doğum istatistikleri
        Doğum izni hangi ülkede ne kadar?
        Doğum izni hangi ülkede ne kadar?
        Yazı Boyutu