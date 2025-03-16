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        Haberler Bilgi Ekonomi HAFTA SONU ALTIN FİYATLARI 16 MART 2025: Gram altın rekor seviyede! Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar?

        Altın fiyatları 16 Mart 2025 Pazar: Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın ne kadar?

        Altın fiyatları 16 Mart 2025 Pazar verileri yatırımcılar ve ekonomi gündemini takip edenler tarafından araştırılıyor. Hafta sonu olması nedeniyle serbest piyasada işlem görmeyen altın fiyatlarındaki son durum merak ediliyor. Bir süredir düşüş yaşayan altın, yükselişe geçti. Güncel verilere göre gram altın 3 bin 516 lira, çeyrek altın ise 5 bin 749 lira seviyesinde seyrediyor. Peki, bugün ata, ons, Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte 16 Mart 2025 Altın fiyatları alış-satış tablosu…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.03.2025 - 07:54 Güncelleme: 16.03.2025 - 10:30
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