Altın fiyatları son dakika hareketleri yakından takip ediliyor. Altın fiyatları hafta sonu işlem görmediği için değişim göstermiyor. Serbest piyasada altın fiyatları işleme kapalı olduğundan Cuma günü oluşan son fiyatlar geçerli oluyor. Altın fiyatları, Ons'un 3000 dolar seviyesini görüp rekor kırması üzerine pozitif seyrini sürdürüyor. Güncel verilere göre altının gram fiyatı 3 bin 516 lira seviyesinde. Peki, bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte, 16 Mart 2025 Altın fiyatları alış-satış tablosu…