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        Haberler Magazin Hafsanur Sancaktutan ve Kubilay Aka Bangkok'ta aşka geldi - Magazin haberleri

        Hafsanur Sancaktutan ve Kubilay Aka Bangkok'ta aşka geldi

        Hafsanur Sancaktutan ile Kubilay Aka, birlikte çıktıkları Bangkok tatilinde aşk dolu anlarını sosyal medyada paylaştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.07.2025 - 19:49 Güncelleme: 11.07.2025 - 19:49
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        Bangkok'ta aşka geldiler
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        Bir süredir aşk yaşayan ünlü oyuncular Hafsanur Sancaktutan ile Kubilay Aka, ilişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih etseler de zaman zaman sosyal medyada yaptıkları paylaşımlarla gündeme geliyor.

        Evlilik yolunda ilerledikleri konuşulan Hafsanur Sancaktutan ile Kubilay Aka, Tayland'ın başkenti Bangkok'ta romantik bir tatil yapıyor. İkili, tatillerinden renkli kareleri sosyal medya hesaplarından paylaştı.

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        Kubilay Aka, Instagram hesabından bulunduğu paylaşımda; "Kahvaltıda mango, gezdim gördüm Bangkok" notunu düştü. Hafsanur Sancaktutan ise bu paylaşıma kalp ve gülümseme emojileriyle karşılık verdi.

        Fotoğraflar: Instagram

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        #Hafsanur Sancaktutan
        #Kubilay Aka

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