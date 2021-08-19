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Hadise'nin şaşırtan değişimi! Takipçileri tanımakta zorlandı - Magazin haberleri

Takipçileri Hadise'yi tanımakta zorlandı

Bir süredir iş insanı Mehmet Dinçerler ile aşk yaşayan Hadise, Instagram'da 13 milyon takipçiye ulaştı. Takipçileri, mutluluğunu paylaştığı fotoğrafla gözler önüne seren ünlü şarkıcıyı tanımakta zorluk çekti

19.08.2021 - 11:01 | Güncelleme: FİSKOS
HABERTURK.COM

  • Oyuncu Kaan Yıldırım ile nikah masasına oturması beklenirken sürpriz bir şekilde ayrılık kararı alan şarkıcı Hadise, aradığı mutluluğu Mehmet Dinçerler'de buldu.

  • TAKİPÇİLERİ TANIMAKTA ZORLANDI

    Geçen ay Bodrum'da görüntülenerek birliktelikleri ortaya çıkan çiftten Hadise, Instagram'da 13 milyon takipçiye ulaştı. Sevincini verdiği pozla paylaşan ünlü şarkıcı, gönderisine, "13 milyon takipçiye ulaştığımı duyduğum an..." notunu düştü. Ancak hayranları bir hayli keyifli olduğu görülen ve değişimiyle dikkat çeken Hadise'yi tanımakta zorlandı. 

    "BU KİM?"

    Takipçileri imaj değiştiren şarkıcının paylaşımına, "Bu kim?", "Hadise'ye benzetemedim" ve "Hadise nerede?" gibi yorumlarda bulundu.

  • "YANIMDAKİ ÖZ KARDEŞİM"

    Öte yandan daha önce ünlü oyuncu Hande Erçel ile aşk yaşayan Dinçerler, Hadise ile aşk yaşadığı yönündeki haberlerin ardından Nişantaşı'nda objektiflere takılmıştı.

    Mehmet Dinçerler, "Arkadaşlar yanımdaki öz be öz kız kardeşimdir. Lütfen, yanlış bir şey yazılmasın. İşlerimiz için buluştuk." ifadelerini kullanmıştı.

    "SİZ İSTEDİĞİNİZ GİBİ YAZIN"

    İş insanı, şarkıcı Hadise ile birliktelik yaşadığına yönelik iddialara ise sessiz kalmıştı. Mehmet Dinçerler, aşk haberleri hakkındaki sorular üzerine, "Konuşmak istemiyorum. Ben bir şey söyleyemem. Siz istediğiniz gibi yazın." açıklamasında bulunup, ardından otomobiline binmişti.

  • İKİNCİ ŞANS MUTLULUK GETİRMEDİ

    2020'nin sürpriz aşkı Hadise ile Kaan Yıldırım, 2021'e girmeden yollarını ayırmıştı.

    "NOKTALADIM!"

    Hadise, Instagram hesabından yaptığı açıklamada, "Aşk çok güzel, her şey aşkla güzel. Herkesin yaşaması, yaşamaktan korkmaması gereken tek duygu... Ama bazen aşk olsa da olmuyor. Bu yüzden bu kararı almak ve sizinle paylaşmak istedim. Kaan Yıldırım ile yaşadığım ilişkiyi noktalandırmış bulunuyorum. Kendisine hayatında başarı ve mutluluk dilerim. Hep söylerim bizi aşk ve sevgi kurtaracak, aşk hep olsun. Kendinize iyi bakın." ifadelerini kullanmıştı.

  • "HANGİMİZİN PSİKOLOJİSİ YERİNDEYDİ?"

    Ancak ünlü çift ayrılığa dayanamadı. Hadise, ocak ayında reklam yüzü olduğu bir markanın lansmanında Kaan Yıldırım ile barıştığını açıklamıştı. Ünlü şarkıcı, "Büyük konuşmamak lazım. Hepimiz insanız. 2020'de hangimizin psikolojisi yerindeydi? Kadınlar duygularını çok yoğun yaşıyor. Hemcinslerim benim ne demek istediğimi anlayacaktır. Her şey yolunda. Şimdi çok mutluyuz." demişti.

    Ancak çiftin birlikteliği uzun sürmedi ve 6 ay sonra yollarını yeniden ayırdılar.

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