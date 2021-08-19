TAKİPÇİLERİ TANIMAKTA ZORLANDI

Geçen ay Bodrum'da görüntülenerek birliktelikleri ortaya çıkan çiftten Hadise, Instagram'da 13 milyon takipçiye ulaştı. Sevincini verdiği pozla paylaşan ünlü şarkıcı, gönderisine, "13 milyon takipçiye ulaştığımı duyduğum an..." notunu düştü. Ancak hayranları bir hayli keyifli olduğu görülen ve değişimiyle dikkat çeken Hadise'yi tanımakta zorlandı.

"BU KİM?"

Takipçileri imaj değiştiren şarkıcının paylaşımına, "Bu kim?", "Hadise'ye benzetemedim" ve "Hadise nerede?" gibi yorumlarda bulundu.