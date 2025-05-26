Hadise'nin Maldivler kaçamağı

Hadise, bu yıl güneşin ve denizin keyfini çıkarmak için tatil sezonunu yurt dışında açtı.

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Maldivler'e giden şarkıcı, tatilinden kesitleri de sosyal medya hesabından yayımladı.

Kimi zaman okyanusun kıyısında kimi zaman ise salıncakta bikinisiyle poz veren şarkıcı, paylaşımına; "Hayalimdeki kaçamak" ifadelerini not düştü.