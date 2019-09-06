Video çekimi yaptıran Hadise, "Benim nasıl göründüğümden kime ne?" diyerek makyajsız halini yayınlamıştı. Hadise videosunda hemcinslerine seslenerek nasıl ve ne şekilde göründüklerinin başkası için değil kendileri için önemli olduğunu söyleyerek "Benim bedenim benim vücudum" demişti.