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Hadise, Kaan Yıldırım ile ayrılığı sonrası tatile çıktı - Magazin haberleri

Hadise sezonu açtı

Oyuncu sevgilisi Kaan Yıldırım ile ilişkisini noktalamasının ardından tatile çıkan ünlü şarkıcı Hadise'den bikinili fotoğraflar geldi

05.07.2021 - 08:27 | Güncelleme: FİSKOS
HABERTURK.COM

  • Aradığı mutluluğu yine bulamayan Hadise, yaklaşık iki yıldır aşk yaşadığı oyuncu sevgilisi Kaan Yıldırım ile yollarını ayırmıştı.

    Ayrılığın ardından konuyla ilgili ilk açıklamayı yapan Yıldırım, "Benim üçüncü bir şahısla ilişkim hakkında muhatap olmam söz konusu olamaz. Biz Hadise ile güzel bir ilişki yaşadık. Ancak geldiğimiz noktada ortak aldığımız kararla karşılıklı sevgi ve saygı çerçevesinde dostça yollarımızı ayırdık. Herkese sevgiler..." demişti. 

  • HADİSE SEZONU AÇTI

    35 yaşındaki Hadise, eski aşkının bu açıklamasından haftalar sonra tatile çıktı. Sezonu açan ünlü şarkıcı, mavi bikinisi ile objektif karşısına geçti. 

    Yeni fotoğraflarını 12 milyondan fazla takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından yayınlayan Hadise'nin bir hayli neşeli olduğu görüldü. Takipçileri şarkıcının gönderisine, "Sonunda Hadise'den tatil fotoğrafları aldık" şeklinde yorumlar yaptı.

  • "NE KADAR TUTKULU SEVERSEN, O KADAR ACI ÇEKERSİN"

    Öte yandan ayrılık sonrası suskunluğunu korumaya devam eden sanatçı, geçtiğimiz günlerde bir arkadaşına yaptığı yorum ile dikkat çekmişti. Hadise'nin yorumunda, "Ne kadar tutkulu seversen, o kadar acı çekersin" ifadeleri yer alıyordu. 

  • Ünlüler, pandemi kısıtlamalarının kalkması ve yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte soluğu tatil beldelerinde aldı. Televizyon ve müzik dünyasının popüler simaları, rotalarını Ege ve Akdeniz'e çevirdi.

  • Sezonu İzmir'in Çeşme ilçesinde açan ünlü şarkıcı İrem Derici, lila-siyah renkli mayosu ile verdiği pozla fitliğini gözler önüne serdi. Derici, "Photoshop değil, alın teri" ifadelerini kullandı.

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