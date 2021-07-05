"NE KADAR TUTKULU SEVERSEN, O KADAR ACI ÇEKERSİN"

Öte yandan ayrılık sonrası suskunluğunu korumaya devam eden sanatçı, geçtiğimiz günlerde bir arkadaşına yaptığı yorum ile dikkat çekmişti. Hadise'nin yorumunda, "Ne kadar tutkulu seversen, o kadar acı çekersin" ifadeleri yer alıyordu.