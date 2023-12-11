Ece Seçkin, Hadise’nin “Ne diyordu Norm Ender? ‘Bebeleri pistten alalım’ cümlesini her ne kadar üzerine alınsa da asıl hedef Aleyna Tilki… Hadise’nin, bu göndermesinin nedeni de Avrupa turnesi...

Önümüzdeki günlerde; Hadise, Gülşen ve Aleyna Tilki’nin de yer alacağı bir Avrupa turnesi gerçekleştirilecek.

Hazırlıklar yaptığı sırada Aleyna Tilki’ye “Turne iptal oldu” şeklinde bilgi verildi.

Aleyna Tilki, bir süre sonra turnenin iptal olmadığını, kendisinin kadrodan çıkarıldığını öğrendi. Bunun üzerine de şu açıklamayı yaptı: Varoluşumdan ve duruşumdan dolayı sahnelerimin iptal edildiğini, bazı yerlerden banlandığımı artık zaten biliyorsunuz. Bir de beni çocukluğumdan beri canım pahasına vicdansızca çalıştıran insanlar, bugün daha fazla para kazanmak için beni ait olduğum sahnelerden alıkoymaya çalışıyorlar. Ve beni çalıştıranların yanındaki sektörü domine eden sanatçılar da, bu durumu en çok destekleyen insanlar. Hem de çok iyi bildiğiniz isimler bunlar.

Benim hayatımda sizin hayalinizdeki paradan çok daha büyük bir konforum var o da ait olduğum yerde şarkı söylemek! Şarkı söylemeyi çok özledim ve seyircim bu yılbaşında benden konser bekliyor! Bu olayı sadece beni dinlemek isteyenler çözebilir… Çünkü onlar yine benim çıkardığım şarkıları dinlemeye devam ediyorlar.

Gerisini de canım Allah'ıma şikayet ediyorum. Şu anda yüz yüze geldiğim kimse küfrümü üstüne alınmasın diğerlerinin zaten asla yüzüne bakmıyorum artık." Sitem dolu sözlerine devam eden genç şarkıcı, geçmişte tacize uğradığı mekânlarda tekrar sahneye çıkmaya zorlandığını vurguladı. İstediği mekânlarda ise sahneye çıkmasının engellendiğini belirten Aleyna Tilki, şarkı söylemeyi çok özlediğini belirterek ekledi: İş dünyasında her şey çetin olabilir ama benim ölmemi istemeleri normal mi? Benim ölmemi istiyorlar. Gerçekten yok olmamı istiyorlar. Benim zamanında tacize uğradığım psikolojimin bozulduğu yerlerde tekrar çıkmamı istiyorlar. Kendimi ifade edebileceğim sahnelere çıkmama izin vermiyorlar. Organizasyonları onlar yapıyor. İstemiyorlar. Çünkü sektörü domine eden ve yaklaşık 20 - 30 yıldır beraber çalıştıkları insanın sözünden çıkamıyorlar.

Söylentilere göre, Aleyna Tilki’yi Avrupa turnesinde istemeyen kişi, Hadise….

Hadise’nin ‘Bebeleri pistten alalım’ cümlesini Aleyna Tilki’nin kadrodan çıkarılmasından sonra sarf etmesi, bu söylentiyi doğruluyor.

Zira, 38 yaşındaki Hadise’nin ‘Bebe’ göndermesini 32 yaşındaki Ece Seçkin’e değil de 23 yaşındaki Aleyna Tilki’ye bulunması daha mantıklı.