Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Hadise'den üstsüz poz! Ünlü şarkıcı yeni klibinden karelerini yayınladı! - Magazin Haberleri

        Hadise'den üstsüz poz! Ünlü şarkıcı yeni klibinden karelerini yayınladı!

        Yeni şarkısının çıkışı için bir hayli heyecanlı olduğu görülen Hadise sosyal medya hesabından yeni klibine ait karelerini yayınlayarak altına manidar bir not düştü. Ünlü şarkıcının gönderilerine binlerce beğeni ve yorum geldi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.09.2023 - 11:36 Güncelleme: 30.09.2023 - 11:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Son dönemlerde hakkında eski eşi Mehmet Dinçerler ile tekrar barışacağı yönünde dedikodular çıkan Hadise, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamasıyla iddialara son noktayı koymuştu. Ünlü şarkıcı şimdilerde yeni klibinden görüntülerini sevenlerinin beğenisine sunuyor.

        • 2

          Mehmet Dinçerler ile 5 ay evli kalan ve sonrasında tek celsede boşanan Hadise, konuyla ilgili "Benimki pek evlilikten sayılmaz" demişti. Tekrar barışacakları yönünde iddiaların ortaya çıkmasıyla ünlü şarkıcı, "Bazıları eskilere takıldığımızı düşünüyorlar. Bizde bir kitap tekrar okunmaz" diyerek iddiaları yalanlamıştı.

        • 3

          Türkiye'nin başarılı şarkıcılarından biri olan Hadise, son olarak yayınladığı pozuyla adından söz ettirdi. Instagram hesabında 14.5 milyon takipçisi olan ünlü ismin gönderisine dakikalar içerisinde 282 bin beğeni ve 1000'in üzerinde yorum geldi.

        • 4

          Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Hadise, "Yeni şarkımın adının Sevmiyo olduğuna bakmayın… Hem sevmenin, hem de sevilmenin ne demek olduğunu öğrendiğim bir dönemdeyim" dedi.

        • 5

          İşte Hadise'nin son paylaşımları...

        • 6
        • 7
        • 8
        • 9
        • 10
        • 11
        Haberi Hazırlayan: Melis Göroğulları

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        AKOM'dan İstanbul için uyarısı! Bu saatlere dikkat
        AKOM'dan İstanbul için uyarısı! Bu saatlere dikkat
        Yolcu otobüsü devrildi! Can kayıpları ve yaralılar var!
        Yolcu otobüsü devrildi! Can kayıpları ve yaralılar var!
        Ajax'ı pişman etti!
        Ajax'ı pişman etti!
        Adana'da korkunç olay! Boşanma davası çıkışı öldürdüler!
        Adana'da korkunç olay! Boşanma davası çıkışı öldürdüler!
        'Tarihin sıfır noktası'nda önemli keşifler!
        'Tarihin sıfır noktası'nda önemli keşifler!
        İşte Buruk'un 11'i
        İşte Buruk'un 11'i
        O sitenin elektriği kesildi! Hasta ve yaşlılar zorda
        O sitenin elektriği kesildi! Hasta ve yaşlılar zorda
        İstanbul'da yaşandı! 4 dakikada 4 milyon TL'lik soygun!
        İstanbul'da yaşandı! 4 dakikada 4 milyon TL'lik soygun!
        Bakkala bile gidemiyordu! Şu an yaşıyor ama...
        Bakkala bile gidemiyordu! Şu an yaşıyor ama...
        17 kent için "sarı" alarm! 7 bölgede sağanak!
        17 kent için "sarı" alarm! 7 bölgede sağanak!
        Doğum borçlanması nasıl yapılır?
        Doğum borçlanması nasıl yapılır?
        ABD'den Sırbistan'a uyarı: Kosova sınırından güçlerini çek
        ABD'den Sırbistan'a uyarı: Kosova sınırından güçlerini çek
        Türkiye'nin kredi notu görünümü yükseldi
        Türkiye'nin kredi notu görünümü yükseldi
        Altın Portakal iptal edildi
        Altın Portakal iptal edildi
        Barcelona ve Sevilla arasında kriz!
        Barcelona ve Sevilla arasında kriz!
        Prof. Görür o bölgeye dikkat çekti
        Prof. Görür o bölgeye dikkat çekti
        Elon Musk'tan Türkiye mesajı
        Elon Musk'tan Türkiye mesajı
        Darbedilen asistan doktor yoğun bakımda
        Darbedilen asistan doktor yoğun bakımda
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Habertürk Anasayfa