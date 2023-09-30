Hadise'den üstsüz poz! Ünlü şarkıcı yeni klibinden karelerini yayınladı!
Yeni şarkısının çıkışı için bir hayli heyecanlı olduğu görülen Hadise sosyal medya hesabından yeni klibine ait karelerini yayınlayarak altına manidar bir not düştü. Ünlü şarkıcının gönderilerine binlerce beğeni ve yorum geldi.
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Son dönemlerde hakkında eski eşi Mehmet Dinçerler ile tekrar barışacağı yönünde dedikodular çıkan Hadise, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamasıyla iddialara son noktayı koymuştu. Ünlü şarkıcı şimdilerde yeni klibinden görüntülerini sevenlerinin beğenisine sunuyor.
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Mehmet Dinçerler ile 5 ay evli kalan ve sonrasında tek celsede boşanan Hadise, konuyla ilgili "Benimki pek evlilikten sayılmaz" demişti. Tekrar barışacakları yönünde iddiaların ortaya çıkmasıyla ünlü şarkıcı, "Bazıları eskilere takıldığımızı düşünüyorlar. Bizde bir kitap tekrar okunmaz" diyerek iddiaları yalanlamıştı.
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Türkiye'nin başarılı şarkıcılarından biri olan Hadise, son olarak yayınladığı pozuyla adından söz ettirdi. Instagram hesabında 14.5 milyon takipçisi olan ünlü ismin gönderisine dakikalar içerisinde 282 bin beğeni ve 1000'in üzerinde yorum geldi.
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Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Hadise, "Yeni şarkımın adının Sevmiyo olduğuna bakmayın… Hem sevmenin, hem de sevilmenin ne demek olduğunu öğrendiğim bir dönemdeyim" dedi.
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İşte Hadise'nin son paylaşımları...
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