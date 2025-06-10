Haber alınamayan doktor ölü bulundu!

Denizli'de sabah kliniğine gitmeyen ve kendisinden 4 gündür haber alınamayan doktor, çalışanlarınca evinde ölü bulundu.

İHA'nın haberine göre olay, Merkezefendi ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; sabah kliniğe gitmeyen ve Kurban Bayramı'nın ikinci gününden bu yana kendisinden haber alınamayan Tamamlayıcı Tıp, Anestezi ve Ağrı Uzmanı Doktor Kenan Yıldırım'ı (62) merak eden çalışanları evine gitti.

REKLAM advertisement1

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Evinde Yıldırım'ı hareketsiz halde bulan çalışanlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin kontrolünde hayatını kaybettiği belirlenen Yıldırım'ın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığı morguna kaldırıldı. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.