NURGÜL YEŞİLÇAY

Yapımcı sevgilisi Necati Kocabay ile Marmaris'te tatil yapan Nurgül Yeşilçay, yaza veda etti. Oyuncu, siyah mayosu ve beyaz kimonosu ile verdiği bu pozu, "Oh, ne güzel tatildi be! Tamam, biz döndük. Haydi, siz de dönün. Yeter... Gerçi ben en çok eylül tatili severim..." notuyla yayınladı.