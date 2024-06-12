Güzel sanatlar lisesi mezunu besici hayvanlarına keman çalıyor
Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde ailesiyle besicilik yapan 20 yaşındaki Hamit Keleş, büyükbaş hayvanları için keman çalıp şarkı söylüyor
- 1
Kırıkkale Güzel Sanatlar Lisesi'nden 2022'de mezun olan ve 3 yıldır ailesiyle besicilik yapan Keleş, geçen yıl yemleme yaptığı sırada hayvanlarına keman çalmaya başladı.
- 2
Hayvanları yemledikten sonra keman çalan Keleş, bir yıldır sabah ve akşam ahırda adeta konser veriyor. Genç besici Hamit Keleş, çocukluğundan beri müziğe ilgi duyduğunu söyledi.
- 3
İlçede ailesiyle besicilik yaptığını anlatan Keleş, "Sabah, öğle ve akşam hayvanların bakımını yapıp yemlerini veriyoruz.
-
- 4
Sabah yemleme işlemini yaptıktan sonra kemanla bütün ahırı dolanıyorum, hayvanlara keman çalıyorum.
- 5
Bu şekilde ben de rahatlıyorum. Bir anda gelişti aslında. Hayvanlara yem verirken 'şöyle bir keman çalsam da dinleseler ne olur' dedim, öyle bir şey yaptım" dedi.
- 6
Keleş, keman çalmayı lisedeki öğretmeni Elmas Akçay sayesinde öğrendiğini, kendisinin de üzerine bir şeyler koymaya çalıştığını dile getirdi.
-
- 7
Hayvanlara 1 yıldır keman çalıp, şarkı söylediğini aktaran Keleş, "Sabah ve akşam olmak üzere iki kez birer saat hayvanlara keman çalıyorum. 5-6 şarkı çalar, söylerim. Aynı zamanda solistlik de yapıyorum, bağlama da çalıyorum" diye konuştu.
- 8
- 9
-
- 10
- 11