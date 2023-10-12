'Güven Bana'nın galası yapıldı

Gösterime 13 Ekim'de girecek olan ‘Güven Bana’nın galası gerçekleşti. Yapımını Aytaç Medya, yapımcılığını Aytaç Ağdağ ve Anıl Oğuz’un üstlendiği, senarist ve yönetmenliğini Selçuk Aydemir’in üstlendiği ‘Güven Bana’nın galasına filmin oyuncuları Cihangir Ceyhan, Ufuk Bayraktar, Okan Cabalar, Erdal Özyağcılar, Özgür Emre Yıldırım, Pelin Karahan ve Serap Önder tam kadro katıldı.

Ailesinden kalan miras yüzünden kendilerini istemeden de olsa ucu mafyaya kadar dayanan bir olaylar zincirinin içinde bulan 'Özcan' ve 'Sercan' kardeşlerin yaşadığı macerayı komedi unsurlarıyla anlatan filmin basın toplantısında oyuncular duygu ve düşüncelerini paylaştı.

İki farklı kuşaktan komedinin usta isimlerini bir araya getiren ‘Güven Bana’nın yapımcısı, yönetmeni ve oyuncuları duygularını şöyle dile getirdi: