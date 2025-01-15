Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Kültür-Sanat Tiyatro 'GURUR ve ÖNYARGI* (*gibi bir şey)' gala yaptı

        'GURUR ve ÖNYARGI* (*gibi bir şey)' gala yaptı

        Yeni sezonun iddialı yapımları arasında yer alan GURUR ve ÖNYARGI* (*gibi bir şey) adlı tiyatro oyunu Maximum Uniq Hall'de gala yaptı. Murat Daltaban'ın yönetmenliğinde sahnelenen oyun seyirciler tarafından ayakta alkışlandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.01.2025 - 16:29 Güncelleme: 15.01.2025 - 16:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        'GURUR ve ÖNYARGI* (*gibi bir şey)' gala yaptı
        ABONE OL
        ABONE OL

        BKM ve DOT ortak yapımı, Jane Austen'ın 1813 tarihli Gurur ve Önyargı (Pride and Prejudice) adlı klasik eserinin Isobel McArthur tarafından eğlenceli bir komediye dönüştürülen ve DOT’un Sanat Yönetmeni Murat Daltaban’ın yönetmenliğinde sahnelenen “GURUR ve ÖNYARGI* (*gibi bir şey)” tiyatro oyununun galası geçtiğimiz akşam (14 Ocak) Maximum Uniq Hall’de gerçekleşti.

        McArthur’un asi, komik ve radikal uyarlaması, Austen’ın zarif dünyasını baştan aşağıya sarsarken; Birce Akalay, Nergis Öztürk, Özge Özberk, Ayşegül Uraz ve Kardelen Arpacı tüm karakterleri sahnede bir arada olağanüstü bir performansla canlandırarak, Gurur ve Önyargı’nın klasik dünyasını eğlenceli bir yorumla yerle bir ediyor.

        Dekoru, ışıkları, kostümleri, müzikleri, oyunculukları ve en önemlisi de sahneden taşan kız neşesiyle seyircilere 2 perde de 140 dakika boyunca eşsiz anlar yaşatan Gurur ve Önyargı* (*gibi bir şey) oyun sonunda dakikalarca ayakta alkışlandı.

        REKLAM

        Galaya Abdullah Oğuz, Arzu Kaprol, Başak Gümülcinelioğlu Çitanak & Çağrı Çitanak, Burcu Kara, Dolunay Soysert, Engin Hepileri, Erdil Yaşaroğlu & Begüm Kütük Yaşaroğlu, Hakan Salınmış, Hatice Aslan, Hülya Eltemur, Begüm Karamahmutoğlu, İdil Lüleci, Levent Erden, Mert Öner, Mevlüt Akyıldız & Aşkın Önenoğlu Akyıldız, Mirgün Cabas, Pınar Tezcan Özçapkın, Şükrü Özyıldız, Yusuf Akgün gibi isimler katıldı.

        Eğlenceli, enerjik ve cesur bir uyarlama arayan tiyatro severler için Gurur ve Önyargı* (*gibi bir şey)’in yaklaşan oyun tarihleri ise şöyle;

        • ⁠ ⁠⁠20 Ocak 2025 :Maximum Uniq Hall, İstanbul
        • ⁠ ⁠⁠14 Şubat 2025 :Maximum Uniq Hall, İstanbul
        • ⁠ ⁠⁠24 Şubat 2025 :Congresium Ankara
        • ⁠ ⁠⁠26 Şubat 2025 :Maximum Uniq Hall, İstanbul
        • ⁠ ⁠⁠27 Şubat 2025 :Merinos AKKM Osmangazi Salonu, Bursa
        • ⁠ ⁠⁠11 Mart 2025 :Maximum Uniq Hall, İstanbul ⁠⁠21 Mart 2025 : Maximum Uniq Hall, İstanbul
        ÖNERİLEN VİDEO
        #bkm
        #dot
        #Murat Daltaban
        #Gurur ve Önyargı
        #birce akalay
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Polis memuru eşinin ailesini katletti: 5 ölü!
        Polis memuru eşinin ailesini katletti: 5 ölü!
        Bir gün önce çay içmeye gittikleri ailenin kızını öldürdü!
        Bir gün önce çay içmeye gittikleri ailenin kızını öldürdü!
        G.Saray'dan Nelsson kararı!
        G.Saray'dan Nelsson kararı!
        Eczacı cinayetinde 4 yıl sonra sır perdesi aralandı!
        Eczacı cinayetinde 4 yıl sonra sır perdesi aralandı!
        Yasin Özcan, Aston Villa'da!
        Yasin Özcan, Aston Villa'da!
        Los Angeles'ta "alev hortumu" uyarısı!
        Los Angeles'ta "alev hortumu" uyarısı!
        Lavrov'dan Napolyon ve Hitler benzetmesi
        Lavrov'dan Napolyon ve Hitler benzetmesi
        Talisca'da sıcak gelişme!
        Talisca'da sıcak gelişme!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Güney Kore'nin azledilen lideri Yoon gözaltında
        Güney Kore'nin azledilen lideri Yoon gözaltında
        Dünyanın en gizemli ve korkutucu noktası!
        Dünyanın en gizemli ve korkutucu noktası!
        Hadzabe Kabilesi'nin avcı-toplayıcı yaşamı
        Hadzabe Kabilesi'nin avcı-toplayıcı yaşamı
        Sahildeki kaçak tatil köyü yıkıldı!
        Sahildeki kaçak tatil köyü yıkıldı!
        Transferde 2 rakip birden!
        Transferde 2 rakip birden!
        Özel okul fiyatları Kraliyet'le yarışıyor
        Özel okul fiyatları Kraliyet'le yarışıyor
        Özdil “olağan dışı” demişti
        Özdil “olağan dışı” demişti
        "Gördüğünüze inanın, duyduğunuza değil"
        "Gördüğünüze inanın, duyduğunuza değil"
        Beraber olsalar da ayrılar
        Beraber olsalar da ayrılar
        Tarihî rekor kırıldı
        Tarihî rekor kırıldı
        Devletin adamından, halkın adamına geçiş…
        Devletin adamından, halkın adamına geçiş…
        Habertürk Anasayfa