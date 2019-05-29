Ay Koç’ta ilerlerken ilk görünümünü Kiron ile yapıyor. Öğleden sonra Koç’un yöneticisi olan ve Yengeç’te ilerleyen Mars ile açı yapıyor. Karşılıklı ağırlama şeklinde olsa da Mars zararlı çalıştığı için dikkat edilmesi gereken hassasiyetler açığa çıkabilir. Güç gösterileri, çatışmalar olası. Gün içinde şüphe, güvensizlik, aşırı hassasiyetler söz konusu olabilir. Günü verimli geçirmek için; program dahilinde ilerlemek, zihinsel etkinliklerde bulunmak faydalı olur. Ayurvedik Astroloji’de günü verimli geçirmek için renklerden istifade edilir.

Günün rengi: Açık kahve