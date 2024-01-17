Günlerdir aranan Mehmet Ali Özdemir'in cansız bedenine ulaşıldı! Müge Anlı otopsi raporunu açıkladı, detaylar şoke etti!

Müge Anlı bu detay hakkında: "Ben çok vahşi cinayet gördüm ama bu kadar elmalı havuçlu… İçimi kötü etti. Bunu planlamak bile çok kötü. Bu işin sonunu çok merak ediyorum. Elma ve havucu oraya koyması… Çok cani çok cani... Nasıl böyle bir şey yaparsın" ifadelerini kullandı.