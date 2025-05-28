Güngören'de lazer kesim makinesi dehşeti!

Olay, İstanbul'da meydana geldi.

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Bu sabah İstanbul Güngören'deki bir lazer kesim atölyesinde şiddetli bir patlama yaşandı.

Olay yerine koşan haberciler ise hiç beklemedikleri bir tepki ile karşılaştı.

Mağdur esnaf dükkanının derdine düşeceğine basın mensuplarına küfürler yağdırıp tekme tokat saldırdı.