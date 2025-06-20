A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 FIVB Milletler Ligi’nde (VNL) yoluna namağlup devam ediyor. İstanbul etabında çıktığı ilk maçta Dominik Cumhuriyeti'ni, ikinci maçta ise Kanada’yı 3-0 yenen Filenin Sultanları, organizasyonda 6'da 6 yaptı. Ay-yıldızlı ekip, üçüncü maçında Güney Kore ile kozlarını paylaşacak. Filenin Sultanları 2. hafta maç takvimi ile Güney Kore-Türkiye voleybol maçı tarihi, saati ve canlı yayın kanalı voleybolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki Güney Kore-Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...