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        Haberler Kısayol Spor Güney Kore-Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? Güney Kore-Türkiye voleybol maçı hangi kanalda? VNL Filenin Sultanları 2. hafta maç takvimi

        Güney Kore-Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Milletler Ligi Filenin Sultanları 2. hafta maç takvimi

        A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) İstanbul etabındaki üçüncü maçında Güney Kore ile karşılaşacak. Ligin ikinci haftasının ilk maçında Dominik Cumhuriyeti'ni, ikinci maçında ise Kanada'yı 3-0 mağlup eden Filenin Sultanları, yoluna 6'da 6 ile devam ediyor. Ay-yıldızlı ekip, VNL puan durumu tablosunda 16 puanla ikinci sırada yer alıyor. Peki, Güney Kore-Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte, Filenin Sultanları 2. hafta maç takvimi ile Güney Kore-Türkiye voleybol maçı tarihi, saati ve canlı yayın kanalı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.06.2025 - 11:43 Güncelleme: 20.06.2025 - 14:13
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        • 1

          A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 FIVB Milletler Ligi’nde (VNL) yoluna namağlup devam ediyor. İstanbul etabında çıktığı ilk maçta Dominik Cumhuriyeti'ni, ikinci maçta ise Kanada’yı 3-0 yenen Filenin Sultanları, organizasyonda 6'da 6 yaptı. Ay-yıldızlı ekip, üçüncü maçında Güney Kore ile kozlarını paylaşacak. Filenin Sultanları 2. hafta maç takvimi ile Güney Kore-Türkiye voleybol maçı tarihi, saati ve canlı yayın kanalı voleybolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki Güney Kore-Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...

        • 2

          GÜNEY KORE-TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

          Güney Kore-Türkiye voleybol maçı, 21 Haziran 2025 Cumartesi günü saat 19.30’da başlayacak.

        • 3

          GÜNEY KORE-TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

          İstanbul Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak mücadele, TRT Spor ekranından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

        • 4

          FİLENİN SULTANLARI 2. HAFTA MAÇ PROGRAMI 2025

          Millilerin organizasyonun ikinci haftasında kalan maçları şöyle:

          21 Haziran

          19.30 Güney Kore-Türkiye (TRT Spor)

          22 Haziran

          19.30 Türkiye-Brezilya (TRT Spor)

        • 5

          KADRO

          Milli takımın ikinci hafta kadrosunda şu milli voleybolcular yer alıyor:

          Pasörler: Cansu Özbay, Elif Şahin

          Pasör Çaprazı: Melissa Vargas

          Smaçörler: Hande Baladın, Yaprak Erkek, Meliha Diken, Saliha Şahin, Ebrar Karakurt

          Orta Oyuncular: Aslı Kalaç, Zehra Güneş, Deniz Uyanık, Berka Buse Özden

          Liberolar: Simge Aköz, Gizem Örge

          Rezerv Oyuncular: Dilay Özdemir, Ayşe Çürük, Ayçin Akyol, Eylül Akarçeşme Yatgın

        • 6

          A Milli Kadın Voleybol Takımı, 3. hafta karşılaşmalarını ise 9-13 Temmuz tarihlerinde Hollanda'nın Apeldoorn kentinde oynayacak.

          VNL'de üç hafta sonunda puan cetvelinde ilk 8'de yer alan takımlar, finallerde mücadele etme hakkı kazanacak.

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