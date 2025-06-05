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        Haberler Dünya Güney Kore Meclisi, eski Devlet Başkanı Yoon ve eşine yönelik iddialarla ilgili soruşturmayı onayladı | Dış Haberler

        Güney Kore Meclisi, eski Devlet Başkanı Yoon ve eşine yönelik iddialarla ilgili soruşturmayı onayladı

        Güney Kore'de Ulusal Meclis, eski Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un sıkıyönetim ilanı ve eşi Kim Keon Hee hakkındaki suçlamalarla ilgili özel soruşturmalar başlatılmasını öngören yasa tasarılarını kabul etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2025 - 13:03 Güncelleme: 05.06.2025 - 13:03
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        Güney Kore meclisinden eski başkana soruşturmaya onay
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        Yoon'un sıkıyönetim ilanı ve eşiyle ilgili suç iddialarının bağımsız şekilde soruşturulmasını öngören yasa tasarıları, 3 oya karşı 194 oyla Ulusal Meclis'ten geçti.

        Meclis ayrıca, 2023'te Güney Kore'de meydana gelen sel ve heyelanlar kapsamında yürütülen arama kurtarma çalışmaları sırasında hayatını kaybeden bir deniz piyadesinin ölümüne ilişkin başka bir soruşturmanın başlatılmasını da onayladı.

        Tasarıların oylanması sırasında, Halkın Gücü Partisi'nden (PPP) birçok milletvekili oylamaya katılmadı.

        Demokratik Parti'nin (DP) politikadan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Kim Yong-min, Halkın Gücü Partisi'nin sıkıyönetim uygulamasının soruşturulmasına karşı çıktığını belirterek, "Bu yüzden halkın desteğini kazanamadılar ve başkanlık seçimlerinde seçmenler tarafından reddedildiler." dedi.

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        Söz konusu soruşturmalar, daha önce Yoon hükümeti ile 14 Aralık 2024'te Yoon'un görevden azledilmesinin ardından ülkeyi geçici olarak yöneten hükümet tarafından veto edilmişti.

        Güney Kore'de eski Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'ün görevden azledilmesinin ardından yapılan seçimi kazanan ana muhalefetteki Demokratik Parti'nin (DP) adayı Lee Jae-myung'un önümüzdeki günlerde tasarıları onaylaması bekleniyor.

        Yoon'un sıkıyönetim ilanı ve azil süreci

        Dönemin Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, 3 Aralık 2024'te "muhalefetin devlet karşıtı aktivitelere karıştığı" gerekçesiyle sıkıyönetim ilan etmiş ancak Meclis'in bu kararı kaldırması ve Bakanlar Kurulu'nun onayıyla geri adım atmak zorunda kalmıştı.

        Ulusal Meclis'in 14 Aralık 2024'te yaptığı oylamada azli istenen Yoon, Anayasa Mahkemesi'nin hakkında vereceği karara dek geçici olarak görevden uzaklaştırılmıştı.

        Anayasa Mahkemesi, yargılamanın ardından 4 Nisan'da verdiği kararda Ulusal Meclis'in azil istemini kabul ederek, Yoon'un sıkıyönetim ilanı nedeniyle görevden alınmasını onaylamıştı.

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        Mahkeme, yeni devlet başkanını belirlemek üzere erken seçimlerin 60 gün içinde yapılmasına karar vermiş ve kabine 3 Haziran'ı seçim tarihi olarak belirlemişti.

        Güney Kore'de eski Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'ün görevden azledilmesinin ardından yapılan seçimi kazanan ana muhalefetteki Demokratik Parti'nin (DP) adayı Lee Jae-myung, 4 Haziran'da Meclis'te yemin ederek resmen görevine başlamıştı.

        Yoon'un eşi Kim Keon Hee hakkındaki iddialar

        Güney Kore'de savcılık, sıkıyönetim ilanı sonrası devlet başkanlığı görevinden azledilen Yoon Suk Yeol'un evine, Yoon'un eşine lüks hediyeleri ulaştırmakla suçlanan bir şaman hakkında açılan soruşturma kapsamında baskın düzenlenmişti.

        Yoon'un 2022'de devlet başkanı seçilmesinin ardından ismi verilmeyen bir üst düzey Birleşme Kilisesi yetkilisinin, eşi Kim Keon Hee'ye hediye verilmesi amacıyla söz konusu şamana elmas kolye ve pahalı bir çanta teslim ettiği iddialarını soruşturduğu bildirilmişti.

        Yoon ve Kim, daha önce de şamanlarla bağlantıları olduğu iddiasıyla eleştirilmişti.

        İkili, 2022'de devlet başkanlığı ofisinin yerini şaman inançlarına göre değiştirmek ve "şaman şifacıların" tavsiyesi üzerine başka bir yerde yaşamaya karar vermekle suçlanmış, Yoon iddiaları reddetmişti.

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        #güney kore
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