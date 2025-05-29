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        Haberler Dünya Güney Kore'de 4 kişiyi taşıyan askeri uçak düştü | Dış Haberler

        Güney Kore'de 4 kişiyi taşıyan askeri uçak düştü

        Güney Kore donanmasına askeri uçak havalandıktan 7 dakika sonra yere çakıldı. Yetkililer uçakta 4 kişinin bulunduğunu açıklarken, uçaktaki 4 kişinin akıbetine ve kazanın nedenine dair henüz bilgi paylaşılmadı

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 29.05.2025 - 10:53 Güncelleme: 29.05.2025 - 10:53
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        Güney Kore'de askeri uçak düştü
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        Güney Kore'nin güneydoğusundaki Pohang kentinde 4 kişinin bulunduğu donanma devriye uçağı, dağlık alana düştü.

        Yonhap'ın haberine göre, askeri devriye uçağı, yerel saatle 13.50 sularında yere çakıldı.

        Olayın ardından bölge halkı, Pohang kentindeki dağlık alandan dumanların yükseldiği ihbarında bulundu.

        Pohang şehrinden bir yetkili Yonhap’a yaptığı açıklamada, "Kazaya uğrayanın bir deniz uçağı olduğunu doğruladık. Kazayı ve kayıpları araştırıyoruz." dedi.

        Düşen askeri uçaktaki 4 kişinin akıbetine ve kazanın nedenine dair henüz bilgi paylaşılmadı.

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