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        Haberler Bilgi Gündem Güncel hava durumu: 5 Temmuz Cumartesi bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji ile İzmir, Ankara, İstanbul hava durumu tahmini

        Güncel hava durumu: 5 Temmuz Cumartesi bugün hava nasıl olacak?

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminleri kapsamında, hava durumu araştırılıyor. Tahminlere göre, rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısı, Kuzey Ege kıyıları, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun batısı ve Güneydoğu Anadolu'nun batısında kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Peki, 5 Temmuz Cumartesi bugün hava nasıl olacak? İşte İzmir, Ankara, İstanbul hava durumu raporu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.07.2025 - 01:28 Güncelleme: 05.07.2025 - 01:28
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        • 1

          Meteoroloji'den yapılan son açıklama kapsamında, il il hava durumu tahminleri gündeme gelirken yurt genelinde yaşanan sıcaklık artışı konusunda uzmanlar uyarıyor. Peki, 5 Temmuz Cumartesi bugün hava nasıl olacak? İşte Meteoroloji'den yapılan güncel hava durumu tahminleri...

        • 2

          METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

          Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta Karadeniz ve İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Karadeniz geneli ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Samsun'un doğu, Tokat'ın kuzeydoğu çevrelerinde yer yer kuvvetli, Ordu ve Giresun çevrelerinde yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

        • 3

          İSTANBUL 20°C, 31°C

          Az bulutlu ve açık.

          İZMİR 24°C, 37°C

          Az bulutlu ve açık.

          ANKARA 13°C, 30°C

          Parçalı ve az bulutlu

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