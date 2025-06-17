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        Haberler Bilgi Gündem Güncel hava durumu: 17 Haziran Salı bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji ile İzmir, Ankara, İstanbul hava durumu tahmini

        Güncel hava durumu: 17 Haziran Salı bugün hava nasıl olacak?

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminleri kapsamında, hava durumu araştırılıyor. Tahminlere göre, hava sıcaklığının, yurdun kuzey kesimlerinde mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. Peki, 17 Haziran Salı bugün hava nasıl olacak? İşte İzmir, Ankara, İstanbul hava durumu raporu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.06.2025 - 01:22 Güncelleme: 17.06.2025 - 01:22
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        • 1

          Meteoroloji'den yapılan son açıklama kapsamında, il il hava durumu tahminleri gündeme gelirken yurt genelinde yaşanan sıcaklık artışı konusunda uzmanlar uyarıyor. Peki, 17 Haziran Salı bugün hava nasıl olacak? İşte Meteoroloji'den yapılan güncel hava durumu tahminleri...

        • 2

          METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

          Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ve Ordu çevreleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        • 3

          İSTANBUL 18°C, 29°C

          Parçalı ve az bulutlu.

          İZMİR 21°C, 35°C

          Az bulutlu ve açık.

          ANKARA 12°C, 27°C

          Parçalı ve az bulutlu.

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