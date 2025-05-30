O anlar kamerada! Yavru ayı tünele girdi!
Gümüşhane'nin Torul ilçesinde, bir tünelde koşan ayı, sürücüler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Giriş: 30.05.2025 - 14:13 Güncelleme: 30.05.2025 - 14:13
Gümüşhane'de şaşkınlık yaratan bir olay yaşandı. Torul ilçesi sınırlarında yer alan bir kara yolu tünelinde araçlarıyla seyir halindeki vatandaşlar, karşılarında koşan bir ayıyı görünce şoke yaşadı.
ARAÇLARIN ÖNÜNDE KOŞTU
İHA'daki habere göre ayı, uzun süre tünelde koşarak araçların önünde ilerledi. O anlar araç içinden cep telefonuyla saniye saniye kaydedildi.
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