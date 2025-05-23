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        Haberler Gündem Politika Gümrükçü İshak Ağa Camisi açıldı | Son dakika haberleri

        Gümrükçü İshak Ağa Camisi açıldı

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sarıyer'deki Gümrükçü İshak Ağa Camisi'nin açılış törenine katıldı. Törende konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan "Yaşadığı dönemde, dördü Beykoz'da, biri ise burada olmak üzere beş adet çeşmeyi İstanbulluların istifadesine sunan merhum İshak Ağa, Boğaz'ın gerdanına bir inci gibi kondurduğu bu güzel camiyi de milletimize kazandırmıştır" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.05.2025 - 15:06 Güncelleme: 23.05.2025 - 15:18
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        Gümrükçü İshak Ağa Camisi açıldı
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        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Gümrükçü İshak Ağa Camisi'nin açılış törenine katıldı.

        DHA'nın haberine göre törene Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yanı sıra, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş ve TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar da katıldı.

        Törende konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan "Bugün, yapımı ve güçlendirme çalışmaları tamamlanan Gümrükçü İshak Ağa Camii’mizin açılış töreni vesilesiyle sizlerle bir aradayız. Evvela, Devlet-i Aliyye’de Gümrük Eminliği başta olmak üzere pek çok farklı vazifede bulunan ve camimizin de banisi olan merhum İshak Ağa’yı burada rahmetle, şükranla yad ediyorum. Sırtını iki asırlık maziye yaslayan bu kıymetli ibadethanenin yapımında emeği geçen tüm büyüklerimizi, camimizin tüm hamilerini aynı şekilde minnetle anıyorum" ifadelerini kullandı.

        "CAMİMİZ 290 KİŞİLİK KAPASİTEYE SAHİP"

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yaşadığı dönemde, dördü Beykoz’da, biri ise burada olmak üzere beş adet çeşmeyi İstanbulluların istifadesine sunan merhum İshak Ağa, Boğaz’ın gerdanına bir inci gibi kondurduğu bu güzel camiyi de milletimize kazandırmıştır. Aslına uygun olarak inşa ve restore edilen Gümrükçü İsa Ağa Camii’miz, 304 metrekare kapalı alana sahiptir. Fevkani mescit olarak düzenlenen camimizde, 120’si alt katta, 170’i ise üst katta olmak üzere aynı anda 290 kişi ibadet edebilecektir" dedi.

        "TİTİZ BİR ÇALIŞMANIN ESERİ"

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Uzun ve titiz bir çalışmanın eseri olarak yeniden İstanbulluların hizmetine sunulan Gümrükçü İshal Ağa Camii’miz hayırlı, uğurlu olsun diyorum. Hayırseverlerimiz başta olmak üzere, caminin yapımında görev alan yüklenici firmamıza, işçi, mimar ve mühendislerimizin tamamına şahsım ve milletim adına teşekkür ediyorum. Bu güzel camide kılınacak namazların, edilecek duaların, okunacak ezanların ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Bu düşüncelerle sizleri bir kez daha saygıyla, sevgiyle selamlıyorum" dedi.

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