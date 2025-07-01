Gülşen'in 'stalk kazası' dikkat çekti
Sosyal medyada kimseyi takip etmeyen Gülşen, aniden meslektaşı Derya Uluğ'u takibe almasıyla dikkat çekti. Şarkıcının Uluğ'u kısa süre sonra takipten çıkarması, 'stalk kazası' yorumlarına neden oldu
Giriş: 01.07.2025 - 19:46 Güncelleme: 01.07.2025 - 19:54
Ünlü şarkıcı Gülşen, sosyal medyada yaptığı bir etkileşimle oldukça dikkat çekti.
Normalde kimseyi takip etmeyen Gülşen, geçtiğimiz saatlerde meslektaşı Derya Uluğ’u takibe aldı.
Bu sürpriz hareketi takipçilerinin gözünden kaçmadı. Sosyal medya kullanıcıları, "Stalk kazası mı?" diye yorumlar yaptı.
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Gülşen, kısa bir süre sonra Derya Uluğ’u takipten çıkardı.
Fotoğraflar: Instagram
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