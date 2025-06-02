Güler Sabancı paylaştı: Bakarsan bağ olur

Güler Sabancı'dan "Bakarsan bağ olur" paylaşımı
Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini 27 Mart 2025 itibarıyla devreden iş insanı Güler Sabancı, Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde bulunan üzüm bağlarından paylaşımlar yaptı
Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini 21 yılın ardından devreden iş insanı Güler Sabancı, bahçe ve bağlarıyla daha yakından ilgilenmeye başladı.
Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanlığı, Sabancı Üniversitesi Kurucu Mütevelli Heyeti Başkanlığı ve Sakıp Sabancı Müzesi Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerine devam eden Güler Sabancı, Tekirdağ Şarköy'e bağlı Mürefte Mahallesi'ndeki üzüm bağlarından fotoğraflar paylaştı.
Instagram hesabından üzüm bağlarından ve bahçelerinden kareler paylaşan Sabancı, "Bakarsan bağ olur" notunu düştü.
Güler Sabancı, "Bol emekle, güllerin koruduğu bağlar, depreme karşı güçlendirilmiş şaraphane yaza hazırlanıyor. Keyifle daha yakından devam edeceğim uğraşlardan. Herkese bereketli bir yaz diliyorum" dedi.