10 yıl olmuş mesele kapanalı, insanlar bunu merak etmiyor neden hala çıkıp ağlanıyorsun, neden önüne bakmıyorsun, her gördüğün mikrofona kocaman yalanlar anlatıyorsun?

Sus bence, kendi iyiliğin için sus artık. Efendi ol, bizim gibi. Kirletme daha fazla yarattığımız markayı, ayıptır. Bizimde daha damarımıza basma!