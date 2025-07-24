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        Haberler Magazin Gülçin Ergül'den eski grup arkadaşlarına gönderme - Magazin haberleri

        Gülçin Ergül'den eski grup arkadaşlarına gönderme

        Gülçin Ergül, 'Yalan' adlı şarkıyı tek başına seslendirdiği anı paylaşıp; "Kız Hepsi benim" ve "3 kişi yalan" diyerek eski grup arkadaşlarına açık göndermede bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.07.2025 - 21:57 Güncelleme: 24.07.2025 - 21:57
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        Eski grup arkadaşlarına gönderme yaptı
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        'Hepsi' grubuyla tanınan ve yıllar önce solo kariyerine yönelen Gülçin Ergül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla eski grup arkadaşlarına dikkat çeken göndermelerde bulundu.

        Gülçin Ergül, Yasemin Yürük, Eren Bakıcı ve Cemre Kemer

        Ergül, konserinde 'Yalan' adlı parçayı solo olarak seslendirdiği anları Instagram hesabından paylaşarak videoya şu notu düştü; "Kız Hepsi benim."

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        Bu paylaşımının ardından bir adım daha atan şarkıcı, Yasemin Yürük, Eren Bakıcı ve Cemre Kemer’in birlikte seslendirdiği 'Yalan' şarkısının orijinal versiyonundan bir kesiti paylaştı. Paylaşıma ise imalı bir yorum ekledi; "Haklısınız, belki de ayrılmakla farkımı belli ettim. 3 kişi yalan."

        Sadece göndermelerle yetinmeyen Ergül, solo kariyerine ait şarkılarını da takipçileriyle paylaştı ve şu ifadeleri kullandı; "Buyurun, beni sevdiğini bilmeyenler için şarkılarımın hepsi burada."

        Şarkıcı, eski grup arkadaşlarının çıkardığı bir başka parçayı da Spotify üzerinden paylaşarak, "Ama seçiminiz buradan yana da olabilir, saygım var." mesajını iletti.

        Gülçin Ergül, daha önce verdiği bir röportajda gruptan ayrılma süreciyle ilgili konuşmuş, o dönemde yoğun eleştiriler aldığını belirterek şu sözleri söylemişti; "Uzun süre susmayı tercih ettim çünkü kimseyi kötülemek istemedim. Barışmak için çok çabaladım ama arkamdan söylenenleri unutmak kolay değil. Grubu bozmuşum gibi gösterilmek büyük bir haksızlık."

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        #gülçin ergül

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