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69 yaşında hayatını kaybeden Özkan Uğur'un vefatı ünlüleri derin bir üzüntüye boğdu. Bu isimlerden biri olan Gülben Ergen, yarın arkşamki konserini erteledi.

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Gülben Ergen, yarın akşam Kuruçeşme'de gerçekleşmesi beklenen konserin ertelenmesiyle ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Ergen, "İlk kez güçsüzlüğüm için dinleyicilerimden bana yoldaşlık yapmalarını istiyorum ve çok değerli dinleyenlerimden özür diliyorum" ifadelerini kullandı.

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Gülben Ergen, Özkan Uğur ile çekilen bu fotoğrafını da takipçileriyle paylaştı. Şarkıcı ayrıca profiline Uğur'un fotoğrafını koydu.

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