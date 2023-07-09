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        Gülben Ergen, Özkan Uğur'un vefatı sonrası konserini erteledi

        Gülben Ergen, Özkan Uğur'un vefatı sonrası yarın akşamki Kuruçeşme konserini ertelediğini duyurdu. Şarkıcı, "İlk kez güçsüzlüğüm için dinleyicilerimden bana yoldaşlık yapmalarını istiyorum ve çok değerli dinleyenlerimden özür diliyorum" dedi

        Habertürk
        Giriş: 09.07.2023 - 15:47
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          69 yaşında hayatını kaybeden Özkan Uğur'un vefatı ünlüleri derin bir üzüntüye boğdu. Bu isimlerden biri olan Gülben Ergen, yarın arkşamki konserini erteledi.

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          Gülben Ergen, yarın akşam Kuruçeşme'de gerçekleşmesi beklenen konserin ertelenmesiyle ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Ergen, "İlk kez güçsüzlüğüm için dinleyicilerimden bana yoldaşlık yapmalarını istiyorum ve çok değerli dinleyenlerimden özür diliyorum" ifadelerini kullandı.

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          Gülben Ergen, Özkan Uğur ile çekilen bu fotoğrafını da takipçileriyle paylaştı. Şarkıcı ayrıca profiline Uğur'un fotoğrafını koydu.

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          Üç kez lenf kanserini yenen ancak hastalığı nükseden 'MFÖ' grubunun üyelerinden Özkan Uğur için 11 Temmuz Salı günü AKM'de saat 11'00 de tören düzenlenecek. Uğur'un cenazesi, Taksim Camii'nde öğlen namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'nda defnedilecek

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