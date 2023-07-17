Gülben Ergen'in rotası değişmedi
Tatil sezonunu açan Gülben Ergen, soluğu yine Bodrum'da aldı. Denizin tadını çıkaran Ergen, iskelede dostlarıyla sohbet etmeyi de ihmal etmedi
Giriş: 17.07.2023 - 07:54
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Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Gülben Ergen, her yıl olduğu gibi rotasını yine Bodrum'a çevirdi.
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50 yaşındaki Ergen, Gündoğan'da görüntülendi. Sıcak havadan bunalan Gülben Ergen, kendisini Bodrum'un serin sularına bıraktı.
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Gün boyu denizde yüzen Ergen, ardından yakın arkadaşlarıyla sohbet etti.
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Ünlü şarkıcının o anları objektiflere böyle yansıdı.