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        Haberler Gündem GSB personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? 2024 GSB personel alımı sonuçları isim listesi nereden öğrenilir?

        GSB personel alımı sonuçları sorgulama: 2024 GSB personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?

        GSB personel alımı sonuçları için geri sayım başlamış durumda. Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde istihdam edilecek 1071 Gençlik çalışanı başvuru işlemleri 8 Ocak 2024 tarihine kadar gerçekleştirildi. Başvuru sürecinin geride kalmasının ardından GSB personel alımı sonuçları isim listesi sorgulama ekranı araştırması sıklaştı. İşte, "2024 GSB Gençlik çalışanı personel alımı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" sorularının yanıtları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.01.2024 - 10:23 Güncelleme: 19.01.2024 - 10:23
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        • 1

          Gençlik ve Spor Bakanlığı, 2024 yılında bünyesinde istihdam etmek üzere 1071 Gençlik çalışanı alacak. Başvuruları 8 Ocak tiibarıyla sona eren ilanda sonuç tarihi araştırılmaya başladı. Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı sonuçları heyecanla bekleniyor. Peki, GSB personel alımı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, 2024 GSB personel alımı sonucu isim listesi sorgulama hakkında bilglier...

        • 2

          2024 GSB PERSONEL ALIMI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı sonuçlarını henüz duyurmadı ve yayınladığı ilanda herhangi bir sonuç tarihi bulunmuyor. GSB personel alımı sonuçlarının en geç Şubat ayına kadar açıklanması bekleniyor. Konuya ilişkin resmi bir açıklama geldiğinde haberimize eklenecek.

        • 3

          GSB PERSONEL ALIMI DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILACAK?

          Başvurusu kabul edilen adaylardan KPSS puanı en yüksek adaydan başlanarak her bir grup ve il için ilan edilen kontenjan sayısının üç katı aday sözlü sınava çağrılacak.

          KPSS puanı en yüksek adaydan başlanarak her bir grup ve il için ilan edilen kontenjan sayısının üç (3) katı aday sözlü sınava çağrılacaktır.

          Sözlü sınava girmeye hak kazanan son sıradaki aday ile aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu adayların tamamı sözlü sınava çağırılacaktır.

          Adaylar başvurularına ve sınava ilişkin bilgilerini Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir.

        • 4

          PERSONEL ALIMI SÖZLÜ SINAVLARI NASIL YAPILACAK?

          Sınav sözlü olarak Ankara'da yapılacaktır. Sözlü sınavda adaylar; sınav komisyonu üyelerinin her biri tarafından;

          a) Görevin gerektirdiği mesleki alan bilgisi (Genel mevzuat, Bakanlığımız mevzuatı, Yönetim ve Organizasyon, Gönüllülük Kavramı ve Gönüllü Yönetimi, Temel Gönüllülük Alanları (Afet ve Acil Durum, Çevre, Eğitim ve Kültür, Spor, Sağlık ve Sosyal Hizmetler vd.), Gönüllü Çalışmalarla İlgili Proje Geliştirme ve Sahada Gönüllü Çalışmalara Katılım, Gönüllü Çalışmalarda Etik, Ahlaki, Dini, Geleneksel Değerler ve İlkeler, Kamu Kurumları, Yerel Yönetimler ve Sivil Toplum Kuruluşlarında (STK) Gönüllü Çalışmalara Katılım, Toplumda Risk Grupları ve Gönüllülük, Göçmenler ve Gönüllülük, Gençlik Çalışmaları, Liderlik vb.) (50 puan),

          b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü (10 puan),

          c) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu (10 puan),

          d) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı (10 puan),

          e) Genel kültürü ve genel yeteneği (10 puan),

          f) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı (10 puan)

          konularından 100 puan üzerinden değerlendirmeye tabi tutulacaktır.

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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