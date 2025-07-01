Green Card Başvuru Şartları Nelerdir? Green Card Başvurusu Ücretli Mi, Dil Bilmek Şart Mı?

Green Card Nedir?

Green Card, ABD’de daimî ikamet izni sağlayan resmi bir kimlik belgesidir. Bu karta sahip olan kişiler, ABD’de yasal olarak çalışabilir, yaşayabilir, seyahat edebilir, sosyal güvenlik hizmetlerinden faydalanabilir ve ilerleyen yıllarda ABD vatandaşlığına başvurma hakkı elde edebilir. Green Card genellikle şu yollarla alınabilir:

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Çekiliş (DV Lottery)

Evlilik yoluyla

İşveren sponsorluğu

Aile birleşimi

İltica ve sığınma yolları

Green Card Başvurusu Nasıl Yapılır?

Her yıl ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından düzenlenen Diversity Visa (DV) Lottery programı üzerinden çekiliş başvurusu alınır. Başvurular genellikle Ekim – Kasım ayları arasında alınır. Sonuçlar ise bir sonraki yıl Mayıs ayında açıklanır.

Green Card Başvuru Şartları Nelerdir?

Uygun Ülke Vatandaşı Olmak Green Card çekilişine katılabilmek için başvuru sahibinin, ABD’ye fazla göç vermeyen uygun ülkelerden birinin vatandaşı olması gerekir. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları her yıl bu listeye dâhildir ve başvuru hakkına sahiptir.

En Az Lise Mezunu Olmak ya da Nitelikli İş Deneyimi Başvuru sahibi:

En az lise veya dengi okul mezunu olmalı, Ya da son 5 yıl içinde en az 2 yıl, eğitim veya tecrübe gerektiren bir işte çalışmış olmalıdır. Eğitim dışı başvurularda meslek onayı ve iş tanımı ABD Çalışma Bakanlığı veritabanı üzerinden yapılır. Geçerli Pasaport Son yıllarda başvuru için geçerli bir pasaporta sahip olunması zorunluluğu getirilmiştir. Pasaport bilgileri sisteme doğru şekilde girilmelidir. Güncel ve Kurallara Uygun Fotoğraf Başvuru sırasında, belirlenen ölçülere uygun, yakın tarihli ve arka fonu beyaz biyometrik fotoğraf yüklenmelidir. Fotoğraf hatalı olursa başvuru geçersiz sayılabilir. Tek Başvuru Yapmak Aynı kişi yılda sadece bir kez başvuru yapabilir. Birden fazla başvuru yapan kişilerin tüm başvuruları geçersiz sayılır. Eksiksiz ve Doğru Bilgi Girişi İsim, doğum tarihi, adres, eğitim durumu, medeni hâl ve çocuk sayısı gibi bilgiler eksiksiz ve doğru şekilde sisteme girilmelidir.

Green Card Başvurusu Ücretli Mi? Hayır. DV Lottery başvurusu tamamen ücretsizdir. ABD Dışişleri Bakanlığı, resmi web sitesi üzerinden yapılan başvurular için herhangi bir ücret talep etmez. Ancak çekilişi kazandıktan sonra vize işlemleri, sağlık raporu, evrak hazırlığı ve mülakat süreci gibi aşamalarda bazı resmi ücretler ödenmesi gerekir. Ayrıca aracı kurumlar başvuru sürecinde danışmanlık hizmeti vererek ücret talep edebilir, fakat bu başvuruya bir avantaj sağlamaz. Green Card İçin Dil Bilmek Şart Mı? Hayır. Green Card başvurusu için İngilizce bilme şartı yoktur. Başvuru sırasında dil yeterliliği sorulmaz ve çekilişte kazanma şansı üzerinde dil bilmenin herhangi bir etkisi bulunmaz. Ancak ABD’de yaşayacak kişilerin günlük hayatta ve iş hayatında karşılaşacakları dil bariyerini aşabilmeleri için İngilizce bilgisi büyük avantaj sağlar. Green Card Çekilişini Kazandıktan Sonra Ne Olur? Kazanım Sonuçlarının Açıklanması Başvuru yapan kişiler, çekiliş sonuçlarını sadece resmi internet sitesinden (dvprogram.state.gov) takip eder. DS-260 Formunun Doldurulması Kazanan kişiler, göçmen vizesi başvurusu için DS-260 formunu çevrimiçi olarak doldurur.

Gerekli Belgelerin Hazırlanması Doğum belgesi, pasaport, sabıka kaydı, diploma, askerlik belgesi gibi belgeler hazırlanır. Sağlık Muayenesi ve Aşılar Yetkili sağlık kuruluşlarından rapor alınır ve gerekli aşılar tamamlanır. ABD Konsolosluğu’nda Mülakat Kazanan kişiler, Amerikan Konsolosluğu’nda vize görüşmesine çağrılır. Belgeler ve DS-260 formu kontrol edilir. Mülakat başarılı geçerse göçmen vizesi verilir ve Green Card süreci resmen başlar. Green Card Almanın Sağladığı Haklar Nelerdir? ABD’de süresiz oturma ve yasal çalışma hakkı Sosyal güvenlik sistemine dahil olma Devlet okullarında indirimli eğitim Amerikan vatandaşlığına başvuru hakkı (5 yıl sonra) Aile üyeleri için Green Card başvurusu yapabilme hakkı ABD içinde serbest seyahat etme ve adres değiştirme hakkı Green Card, Amerika’da yeni bir hayat kurmak isteyenler için büyük bir fırsattır. Başvurular ücretsiz ve çevrimiçi olarak yapılır. En az lise mezunu olmak veya belirli bir meslek grubunda iş deneyimine sahip olmak temel koşuldur. Dil bilme şartı bulunmasa da İngilizce bilgisi yaşam kalitesi açısından büyük kolaylık sağlar. Çekilişi kazanan adaylar belirli vize ve göçmenlik prosedürlerini tamamladıktan sonra ABD’ye yerleşebilirler. Başvuru sürecinde resmi duyurulara dikkatle uyulmalı ve yalnızca ABD hükümetinin sağladığı platformlar kullanılmalıdır.

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