Granada'da Müslüman mezarlığı ortaya çıkarıldı

Endülüs bölgesinde 1995'ten bu yana çıkarılan yasalarla, yapılan her inşaatta ve restorasyonda arkeologlarla çalışma zorunluluğu olduğunu hatırlatan Suliman, "Geçmişte inşaat çalışmalarında bulunan insan kalıntıları ya tekrar toprağa gömülüp üzerine inşaat yapılıyordu ya da çöpe atılıyordu.