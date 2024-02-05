Grammy ödül töreninde adı gündem oldu! Moda tasarımcısı Dilara Fındıkoğlu kimdir?

Doja Cat'in dün gerçekleşen Grammy Ödülleri'nde alnındaki "Dilara Fındıkoğlu" dövmesiyle görünmesi, geceye damgasını vuran olaylardan biri oldu. Dilara Fındıkoğlu'nun imzasını taşıyan bir elbise giyen Doja Cat, alnındaki dövme nedeniyle tüm gece boyunca merak konusu oldu. Ödül töreninin ardından ünlü tasarımcının kim olduğu, izleyiciler arasında bir soru işareti haline geldi. İşte Fındıkoğlu'nun hayatına dair detaylar...