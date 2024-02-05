Grammy ödül töreninde adı gündem oldu! Moda tasarımcısı Dilara Fındıkoğlu kimdir?
66. Grammy Ödüllerine Türk modacı Dilara Fındıkoğlu damga vurdu! Ünlü şarkıcı Dojo Cat geceye Fındıkoğlu imzalı elbisesi ile katıldı. Fakat elbiseden çok Dojo Cat'in alnındaki "Dilara Fındıkoğlu" dövmesi ilgi çekti. Ödül töreninin ardından Türk tasarımcı medyanın merak edilen ismi haline geldi. İşte detaylar...
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Doja Cat'in dün gerçekleşen Grammy Ödülleri'nde alnındaki "Dilara Fındıkoğlu" dövmesiyle görünmesi, geceye damgasını vuran olaylardan biri oldu. Dilara Fındıkoğlu'nun imzasını taşıyan bir elbise giyen Doja Cat, alnındaki dövme nedeniyle tüm gece boyunca merak konusu oldu. Ödül töreninin ardından ünlü tasarımcının kim olduğu, izleyiciler arasında bir soru işareti haline geldi. İşte Fındıkoğlu'nun hayatına dair detaylar...
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DİLARA FINDIKOĞLU KİMDİR?
Dilara Fındıkoğlu, 5 Eylül 1990 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Eğitimini İngiltere'de tamamlayan Fındıkoğlu, kariyerine Londra merkezli olarak devam etti. Gotik ve mistik unsurları tasarımlarında sıkça kullanan Fındıkoğlu, cesur ve dikkat çekici parçalardan oluşan koleksiyonlarıyla kısa sürede dünya çapında ilgi gördü. Sanatsal ve özgün yaklaşımıyla tanınan tasarımcı, moda dünyasında adını duyurdu.
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2016 yılında kendi markasını kurarak moda dünyasında iz bırakan Dilara Fındıkoğlu, günümüzde uluslararası kırmızı halı etkinliklerinde adından sıkça söz ettiren bir tasarımcı olarak öne çıkıyor. Fındıkoğlu'nun özgün ve çarpıcı tasarımları, dünya genelinde birçok ünlü ismin tercihi haline geldi. Kırmızı halının zarafetini ve şıklığını taşıyan isimler arasında, müzik dünyasının yıldızlarından Doja Cat, model Bella Hadid, pop ikonları Madonna, Rihanna ve Lady Gaga yer alıyor.
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