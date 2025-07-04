Gözyaşına ve tebessüme hazır olun... Türk Sineması'nın kalbe dokunan birbirinden romantik 10 aşk filmi!

Aşkın onlarca yüzü vardır: tesadüf, ayrılık, tutku, bekleyiş... Türk sinemasının en iyi aşk filmleri de bu duyguların izini sürüyor. Kimi bir kitapla başlar, kimi bir şarkıyla; ama hepsi yürekte bir iz bırakır. İşte o izlerin en derin 10 tanesi...