SÜPER Lig ekiplerinden Göztepe'de sezon sonunda sözleşmeleri sona erecek yerli futbolcuların koronavirüs salgınıyla ücretlerinde fedakarlığa hazır olması yönetimi sevindirdi. Kanat oyuncusu Serdar Gürler'in, "Başkanımız bizim için her şeyi yapıyor. Böyle bir durumda biz de fedakarlık yapacağız" açıklamasının ardından Soner Aydoğdu, Berkan Emir ve Atınç Nukan gibi isimlerin de sarı-kırmızılılarda kalmak için kurmaylarla anlaşmaya sıcak baktıkları vurgulandı. Yönetimin sunacağı şartlara çok fazla itiraz etmeyecek yerli isimlerin gösterdikleri tutum Başkan Mehmet Sepil'i mutlu etti.
Mehmet Sepil´in de hem bütçeyi sarsmadan hem de oyuncuları mağdur etmeden orta yolu bulacağı ve kadronun iskeletini bozmayacağı dile getirildi. Yabancı futbolcuların da tıpkı yerli isimler gibi ücretlerinin artırılması konusunda yönetimi zorlamaması bekleniyor. Sözleşmesi sona erecek futbolcularla ön görüşmelere başlayan Başkan Mehmet Sepil'in iç transferi süreci uzatmadan önümüzdeki haftalarda tamamlaması bekleniyor.
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